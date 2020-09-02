Son dakika haberleri: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda C.B, B.Ç. ve Ç.N. yakalandı.
Operasyonda ruhsatsız silah, tüfek, 236 gram esrar ile uyuşturucu maddeye dönüştürülmek için kullanılan öğütme cihazı ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:59 - Kaynak: AA
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