Son dakika: Kırklareli'nde korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Son dakika: Kırklareli'nde korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

05.07.2022 14:42

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli olduKIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Kırklareli'nde korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Edirne'den Bodrum'a İbrahim Güner yönetimindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü Lüleburgaz ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralanan 25 kişi civar hastanelere götürüldü.

Olay yerinde kaybedenler ise Lüleburgaz Devlet hastanesi morguna getirildi.

Kazada Sebahattin İğdi (44), Özcan Bayraktaroğlu (45), Ceyhun Erol (22), Caner Üste ve Berkant Çiftçi olay yerinde öldüğü tespit edilirken sürücü İbrahim Güner (58), Kırklareli Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kırklareli'nde korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

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