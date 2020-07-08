Kırklareli Valiliği tarafından yürütülen "Kırklareli Okuyor Projesi" sona erdi.

Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin himayelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında Vize ilçesinde düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Soner Zeybek tarafından ödülleri verildi.

Zeybek, konuşmasında, yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Okumanın çok büyük önem taşıdığını aktaran Zeybek, okuyan toplumların her alanda gelişmeye açık olduğunu belirtti.

Müftü Yığman, din görevlileriyle bir araya geldi

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, ilçe müftüleri ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yığman, burada yaptığı konuşmada, din hizmetlerinin hiçbir zaman kesintiye uğrayamayacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs döneminde de hizmetlerin kontrollü şekilde devam ettiğini aktaran Yığman, din hizmetinde de kaliteli görevlilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Her koşulda canı gönülden hizmet veren din görevlilerine teşekkür eden Yığman, tüm personel ile işbirliğinde daha kaliteli hizmetler vereceklerine inandıklarını söyledi.

Dezenfekte çalışmaları

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüse karşı her gün farkı mahalle, cadde ile sokaklarda yol yıkama ve çöp koyteyneri dezenfekte yapıldığı aktarılan açıklamada, vatandaşların da önlemlere uymaları istendi.