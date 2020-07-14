Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Cerit, Sağlık Müdürlüğü binasında personeli ile bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından personel ile görüş alışverişinde bulunan Cerit, Kovid-19 sürecinde öz veriyle çalışan personele teşekkür belgesi verdi.

Cerit, daha sonra filyasyon ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, incelemede bulundu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceledi.

Talay, Beylik Mahallesi Balıklı Meydanı'nda devam eden çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Devam eden çalışmaların, daha verimli hale getirilebilmesi için süreci yakından takip ettiklerini belirten Talay, ilçenin daha güzel ve yaşanılabilir olması için çalıştıklarını ifade etti.