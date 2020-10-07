Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve Şehit ile Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan, şehit onbaşı Aydın Mutlu ve şehit üsteğmen İsmet Çaldağ'ın ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, ziyaretlerde, şehit ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinleyerek çiçek ve Türk bayrağı hediye etti.

Yüce, ziyaretlerin ardından gazetecilere, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Slogan yarışması yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde "Çevre yılını sen anlat" slogan yarışması yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, temalar yılı dolayısıyla 2021'in çevre yılı ilan edildiği bildirildi.

Yarışmaya 9 yaş üzeri herkesin katılabileceği ifade edilen açıklamada, başvuruların 14-23 Ekim arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye tablet hediye edilecek yarışma sonuçlarının 30 Ekim tarihinde açıklanacağı kaydedildi.

Okuma-yazma kursu açılacak

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, okuma-yazma kursu açılacağını bildirdi.

Arslan, gazetecilere, "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Okuma yazma kurslarına önem verdiklerini ifade eden Arslan, okuma yazma bilmeyen kimse bırakmak istemediklerini söyledi.

Arslan, "Duyarlı vatandaşlarımızdan çevrelerinde, mahallelerinde, apartmanlarında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yönlendirmelerini rica ediyoruz." dedi.

Arslan, öte yandan açık ortaokul ve açık lise kayıtlarının da 9 Ekim Cuma günü sona ereceğini, sınavların 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını kaydetti.

"Köylerimiz Canlanıyor Projesi"

Kırklareli Valiliğince "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" sürdürülüyor.

Vali Osman Bilgin himayesinde yürütülen proje kapsamında İl Özel İdaresince köylere çocuk oyun parkları yapılıyor.

Vali Bilgin, yazılı açıklamasında, Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyündeki çocuk oyun parkının hizmete girdiğini belirtti.

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda mutluluk içinde oyunlarını oynamaları için projenin yürütüldüğünü aktaran Bilgin, çocuk parkının Müsellim köyüne hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Geleneksel hayatın temelinde köy olduğunu bildiren Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Köylerde yaşayan insanların kentlere göç etmesinde kentin çekiciliğinden çok köyün iticiliğinin de payı olabileceği düşüncesiyle, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın modern imkanlara erişebilecekleri bir köy ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Projemiz ile ilk aşamada 18 köyümüze çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemesi, 15 köyümüze tarihi taş çeşmeler yapılacak. 3 yıl içerisinde ise ilimizde bulunan tüm köylere çocuk oyun alanı ve çeşme yapılması planlandı."