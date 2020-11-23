Son dakika haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

23.11.2020 09:59
Son dakika haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Vize ilçesinde toplu taşıma araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Vize ilçesinde toplu taşıma araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Vize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tedbirler dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için gece gündüz çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların da tedbirlere uymaları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 19 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kırklareli'nin Dolhan, Koyunbaba, Paşayeri, Çesmeköy, Karahamza, Kayalı ve Çayırlı köylerine, Babaeski ilçesinin Kurtuluş mahallesi ile ilçeye bağlı Kumköy, Doğanca, Yeniköy, Kadıköy, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Terzili, Mutlu, Oruçlu, Hazinedar, Demirkapı, Minnetler köylerine, Vize ilçesinin de Güven mahallesine 24 Kasım Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dolhan, Koyunbaba, Paşayeri, Çesmeköy, Karahamza, Kayalı ve Çayırlı köylerinde 10.00-17.00, Yeniköy, Kadıköy, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Terzili, Mutlu, Oruçlu, Hazinedar, Demirkapı köylerinde 09.00-17.00, Doğanca ve Kumköy köylerinde 13.00-15.00, Minnetler köyü ile Kurtuluş mahallesinde 10.00-12.00, Güven mahallesinde ise 08.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kovid-19 tedbirleri

Demirköy ilçesinde halk pazarına esnaf ve vatandaşlar HES sorgulaması ile alınıyor.

Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar alanında denetim yaptı.

Ekipler, sorun tespit edilmeyen esnafların tezgah açmasına izin verirken, alışverişe giden vatandaşların da sorgulamalarını gerçekleştirerek, ateşlerini ölçtü.

Belediye Başkanı Recep Gün, Kovid-19 denetimlerini, tedbirlere uygun olarak kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Elektrik Kesintisi, Toplu Taşıma, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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