Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtildi.

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını ifade edilen açıklamada, can dostlarına destek olan herkese teşekkür edildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldığı belirtildi.

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