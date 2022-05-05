Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek - Son Dakika
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Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek

05.05.2022 10:59

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45 milyon dolarlık yatırımla ihtiyaç duyduğu elektriği üretir hale gelecek.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 45 milyon dolarlık yatırımla ihtiyaç duyduğu elektriği üretir hale gelecek.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine, Kırklareli OSB'nin kendi enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip santraller kurulacağını söyledi.

"Yeşil OSB" projesi kapsamında 300 bin dönüm alanda saatte 45 megavat kapasiteli rüzgar ve güneş santralleri kurulması için çalışma başlatıldığını belirten Bilgin, "Proje kapsamında 45 milyon dolarlık bir enerji yatırımımız var. Bu yatırımımızla 40 megavatı rüzgar 5 megavatı güneş enerjisinden sağlanacak. Saatte 45 megavat enerji üretebileceğiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bir yıl içinde santralimiz kurulmuş olacak." dedi.

" Türkiye'deki OSB'ler içinde en büyük enerji santralini kuracağız. Ürettiğimiz elektriği sanayicilerimize satarak hem çevreye duyarlı hem yurt dışına bağımlılığı azaltan bir yatırım yapmış olacağız." ifadelerini kullanan Bilgin, böylelikle son dönemde dünyada yaşanan enerji kısıtlılığını da aşarak sürdürülebilirliği sağlamış olacaklarını dile getirdi.

"Kırklareli OSB öncü rolünü ortaya koyup bölgenin en büyüğü olacak"

Vali Bilgin, yatırımcıların yoğun ilgisi üzerine OSB'de birinci ve ikinci etaplardaki parsellerin tamamının satıldığını söyledi.

OSB'de ikinci genişlemeyle yaklaşık 6 bin dönüm alanda yatırımların yapıldığını belirten Bilgin, şu an OSB'de 40 fabrikanın üretimde, 73 fabrikanın da inşaat aşamasında olduğunu ifade etti.

OSB'deki toplam yatırımın 35 milyar liraya ulaştığına işaret eden Bilgin, "Bütün yatırımcılar fabrikalarını en hızlı şekilde kurup kısa sürede faaliyete geçirmek istiyor. Üçüncü etap dediğimiz 12 bin dönüm, yani mevcut OSB'nin 2,5 katı kadar olan alanla ilgili de genişleme çalışmalarına başladık. O alanı da inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çünkü çok yüksek talep var." diye konuştu.

Vali Bilgin, "Akıllı OSB" konseptini uyguladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün sistematiği merkezi bir noktada toplayıp, buradaki bütün işleyişi internet aracılığıyla dijital ortamda yönetiyoruz. Kırklareli OSB öncü rolünü ortaya koyup bölgenin en büyüğü olacak. OSB'deki hareketlilik şehrimize de yansımakta. Önümüzdeki 5 veya 10 yıl içinde Kırklareli denildiğinde akla markaların, niteliğin, kalitenin ve standardın şehri gelecek. Önümüzdeki 50 ile 100 yılı düşünerek yatırımlarımızı yapıyoruz. İlimizin dengeli büyümesine aracılık ediyoruz. Bu konuda ilimiz mevcut standardını, çevre duyarlılığını yükseltiyor. En önemlisi de ilimize değer, güç katacak şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek
Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek
Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek
Kırklareli OSB 45 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjisini üretecek

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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