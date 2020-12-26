Kırklareli Valisi Bilgin kente girecek kişilere PCR testi yapılması zorunluluğu bulunmadığını bildirdi - Son Dakika

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen bazı kişiler arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamanın yanlış yorumlandığını vurgulayan Bilgin, şunlar kaydedildi:

"Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle 'İlimize girişlerde Kovid-19 testi zorunluğu getirildi.' gibi bir karar söz konusu değil. Bu kararı alma yetkisi zaten Valiliğin değil. Bazı basın kuruluşlarında bu haber dönüyor."

TEST, İHTİYAÇ HALİNDE YAPILACAK

Kırklareli'nin İstanbul'a yakın olması nedeniyle gidiş gelişlerin yoğun olduğunu aktaran Bilgin, uyarılara rağmen ev ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşların yakınlarından ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 testi yapılması yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

''TÜRKÇE OKUMAYI BİLMEYENLER İÇİN DEĞİŞTİRDİK''

Basında çıkan haberlerin ardından ikinci bir açıklama yaptıklarını ancak bu açıklamanın bazı basın kuruluşlarınca yayımlanmadığını anlatan Bilgin, "Valilik olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen açıklamamızın basında maalesef yer almadığını, basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Ülkemizde en önemli şey, bu ülke insanının yarını için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye hepimizin ortak olması gerekiyor." dedi. Bilgin, İl Hıfzıssıhha Kurulunun tarama testine ilişkin alınan karar hükmünü de, kötü niyetli anlayanlar ve "Türkçe okumayı bilmeyenler" için değiştirdiklerini belirtti.

''ALLAH'A HAVALE EDİYORUM''

"Yanlış haber yapanları yüce Allah'a havale ediyorum" diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"İl dışından gelecek vatandaşlarımıza Kovid-19 testi zorunluluğu getirdiğimiz hiçbir karar söz konusu değil. Aldığımız karar net. Eğer biz il dışından gelenlere korona testi zorunluluğu getirsek alacağımız karar şöyle olur; 'Kırklareli iline dışarıdan gelen tüm vatandaşlara Kovid-19 testi zorunluluğu getiririz.' deriz. İl girişlerinde de bunu zorunlu tutarız. 'Test olmayanı içeriye almayız.' diye bir karar alırız. Böyle alınmış bir karar yok, böyle bir niyetimiz de yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Zaten Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu kararları alma yetkisi Valiliğin değil."