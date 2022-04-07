Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

07.04.2022 08:58
Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika haber... Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Kofçaz Kaymakamlığınca Polisevi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında, vatan toprakları için canlarını seve seve veren şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Bu ülke topraklarının zor şartlar altında kazanıldığını belirten Bilgin, herkesin yaşadığı toprakların değerini iyi bilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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