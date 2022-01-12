Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından eğitim verildi. Eğitim sonrası kırmızı ışık ihlali yapan personele cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapıldı. Denetim sırasında söz konusu trafik eğitimini alan personelin sevk ve idaresindeki Devriye Müdahale aracı ile Zonguldak- Ereğli Devlet Karayolu Kozlu kavşağında geçiş üstünlüğünü gerektirecek bir durum olmadığı halde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İhlali gerçekleştiren jandarma personeline, Jandarma Trafik Timi tarafından "Kırmızı ışık kuralına uymamak" maddesi gereğince 427 TL trafik idari para cezası uygulandı.

(Sertaç Özdemir/İHA)