Üye Girişi
Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

19.01.2022 14:52

Son dakika haberleri: Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı Kırmızı ışıta geçen sürücü, kavşakta başka bir otomobile çarptı Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı Mecidiyeköy'de, ışık ihlali yapan sürücü, kavşaktan geçen bir araca çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kırmızı ışıta geçen sürücü, kavşakta başka bir otomobile çarptı

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de, ışık ihlali yapan sürücü, kavşaktan geçen bir araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay 13.30 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 COH 797 plakalı aracın sürücüsü kırmızı ışığın yandığı sırda durmayarak yoluna devam etti. Kırmızı ışıkta durmayan otomobil, kavşaktan geçen 34 HC 9204 plakalı otomobili yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 HC 9204 çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savruldu. Kazaya neden olan sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücünün gözünün kardığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine çağırdıkları çekiciyle araçları olduğu yerden kaldırdı. Caddenin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Mecidiyeköy, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika


Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi         
16:37
İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı         
16:34
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?         
15:59
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:58 Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Göktuğ ölüyor mu?
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement