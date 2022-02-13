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Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

13.02.2022 15:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öldürülen 2 kadının içerisinde bulunduğu kırmızı renkteki otomobilin kavşağa geldiği sırada yaşanan saldırının ardından yavaşlayarak durduğu ve vatandaşların aracın çevresine toplandığı görüldü. Ayrıca görüntülerin devamında otomobilin bir süre sonra yeniden hareket ettiği ve etrafındaki vatandaşların aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'DÜKKANI AÇARKEN SİLAH SESLERİNİ DUYDUM'

Sabah saatlerinde börekçi dükkanını açtığı sırada silah sesleri duyduğunu söyleyen Yunus Daşdemir, Sabah dükkanı açmaya geldim. Sonra trafik ışıklarının olduğu yerden silah sesleri yükseldi. Ben olayı gördüm. 2-3 kişi arabadan inip arabaya ateş açtı. Kadınlar ölürken yaralanan bir kişi de kaçtı. Yaralı ambulansla götürüldü. Ateş edenler de kaçtılar dedi.

Olayın meydana geldiği yerde taksicilik yapan Aydın Demir, Sabaha karşı 5 sıraları bir aracın ışıklarda durması sonucu takip eden aracın 2 kadını vurup 1 erkeği de yaraladığını duyduk? diye konuştu.

Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Kocaeli, Silah, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KIRMIZI IŞIKTA 2 OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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