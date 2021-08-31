Son dakika haberleri: KAZADA ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Ayşe Muslu çifti için Bayraklı Fatih Erenler Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene, Muslu çiftinin akrabalarının yanı sıra ESHOT'ta çalışan Osman Muslu'nun mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Muslu çiftinin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi. Kazanın çiftini çocukları ile tatil için gittikleri memleketleri Isparta'dan dönerken meydana geldiği öğrenildi.