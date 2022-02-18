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Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: Feci kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: Feci kaza kamerada

18.02.2022 09:02
Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: Feci kaza kamerada

Son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde trafik ışıklarının yaklaşık 10 metre ilerisinden kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Beylikdüzü'nde trafik ışıklarının yaklaşık 10 metre ilerisinden kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Beykent Mevkii'nde Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz açıklanmayan 40'lı yaşlarda bir kadın, trafik ışıklarına yaklaşık 10 metre kala yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun karşısına geçerken ilk aracı atlatan kadın, ikinci aracın çarpmasıyla refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapan çevredeki esnaflardan Malik Aktaş, "Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Biz koştuk oraya yerde yatıyordu. Bilinci açıktı ama sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının karşıya geçmek için hızla koştuğu ilk aracı atlattığı ancak sol şeritten gelen diğer araca çarpıp savrulduğu sonrasında ise yere yığıldığı görülüyor. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, Otomobil, Beykent, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı: Feci kaza kamerada - Son Dakika


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