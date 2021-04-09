Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi - Son Dakika

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman 'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.

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