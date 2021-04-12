DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kırşehir'de haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Irak uyruklu tutuklu sanıklar A.Y.R.H, A.N.M.A.K, A.H.J.A.H, E.M.T.H.H, M.N.A.H, Q.M.S.K.H ve tutuksuz sanık O.S.S.S. ile avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 şüpheliden 8'i tutuklanmış, sanıklarla ilgili farklı davalar açılmıştı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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