DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 şüpheliden 8'i tutuklanmış, sanıklarla ilgili farklı davalar açılmıştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Irak uyruklu tutuklu sanıklar A.Y.R.H, A.N.M.A.K, A.H.J.A.H, E.M.T.H.H, M.N.A.H, Q.M.S.K.H ve tutuksuz sanık O.S.S.S. ile avukatları katıldı.

Kırşehir 'de haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor

Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı

Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar

12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti

Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı