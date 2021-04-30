Kırşehir'de Belediye ilaçlama, polis kimlik kontrolü, Hak-iş ise işçi bayramı kutlaması yaptı

KIRŞEHİR - Tam kapanmanın başladığı ilk gün Kırşehir'de, sokaklar ihtiyaç dışında boşalırken belediye ilaçlama, polis kimlik kontrolü Hak-İş ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı kutlaması açıklaması yaptı.

Dün akşam saat 19.00 itibari ile uygulamaya konulan 18 günlü k tam kapanma ile Kırşehir'de cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamaları fırsata çeviren Kırşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları hem ilaçladı hem de dezenfektan sıkımı yaptı.

Kısıtlamalarda birlikte aktif görevde olan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise dışarıda olan vatandaşa kimlik kontrolü ile birlikte izin belgesi kontrolü yaptı. İçişleri Bakanlığınca bildirilen mesafeler dışında kısıtlama ihlallerinin olmaması için vatandaşa uyarılarda bulundu.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle Cacabey Meydanında toplanan Hak İş üyesi bir gurup sendikacı ise açıklama yaptı. Hak İş Kırşehir Şube Başkanı Hızır Gürler, koronavirüs salgını nedeniyle alanlarda omuz omuza olamadıklarını fakat salgının en kısa sürede çözümü ve sendikal sorunların da çözümünü istedi.