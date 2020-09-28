Son dakika haberleri! Kırşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de ceviz toplarken dalların yakınındaki elektrik tellerine dokunması sonucu akıma kapılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri! Kırşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kırşehir'de ceviz toplarken dalların yakınındaki elektrik tellerine dokunması sonucu akıma kapılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Başbaşı Mahallesi'nde yaşayan A.A. (43), müstakil evinin bahçesinde bulunan ağaçtan cevizleri toplamak istedi.

Ağaç dallarına uzanmak isteyen A.A, yakınında bulunan elektrik tellerine dokunmasıyla, akıma kapıldı.

Akımın şiddetiyle yere düşen A.A'yı çevredekiler görerek durumu, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kırşehir, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kırşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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