Son dakika haberleri: Kırşehir'de ev yangını - Son Dakika

Kırşehir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi 171. Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Evde bulunan ve yaralanan A.B, N.A. ve A.B, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.B. ve N.A. vücudundaki yanıklar nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.