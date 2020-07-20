Son dakika haberleri: Kırşehir'de ihtiyaç sahibi engelli sığınmacılara tekerlekli sandalye - Son Dakika

Kırşehir'deki ihtiyaç sahibi engelli 7 sığınmacıya, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği desteğiyle tekerlekli sandalye verildi.

Afganistanlılar Himaye Derneği adına BM Yüksek Komiserliği tarafından yürütülen proje kapsamında, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi engelli 7 sığınmacı belirlendi. Tekerlekli sandalyeler, dernek üyeleri tarafından ailelere evlerinde teslim edildi.

Dernek Başkanı Rabia Habibullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır başta Afganistan'dan gelenler olmak üzere sığınmacı ailelere destek olmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Eve kapanan birçok engellinin, tekerlekli sandalyeyle hayata tutunduğunu vurgulayan Habibullah, "Kadınlar, çocuklar, fakir aileler hepsine yönelik faaliyetlerin yanı sıra şimdi de engelli sığınmacılar için de çalışma yaptık. Kırşehir küçük bir şehir ve buradaki tüm sığınmacılara ulaşmaya çalışıyoruz. Tekerlekli sandalye konusunda da özellikle ihtiyaç sahibi ve çalışmayan, işi olmayan aileleri tespit edip onlara elimizden gelen yardımı ediyoruz. BM'den gelen 7 tekerlekli sandalyeyi onlara ulaştırdık. Aileler çok mutlu oldu, elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeye kavuşan Afgan uyruklu 11 yaşındaki Abdurrahman Rahimi de "Sürekli evde kalıyordum. Evde canım sıkılıyordu. Şimdi tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabileceğim, gezebileceğim. Benim annem de engelli, o da sokağa çıkamıyordu. Artık annemle birlikte gezip dolaşabileceğiz." ifadelerini kullandı.