Son dakika haberleri! Kırşehir'de, kamu kurumlarında ikramlara yasak getirildi - Son Dakika

Kırşehir'de, kamu kurumlarında koronavirüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında kamu kurumlarında ikramlara sınırlandırma getirildi.

İl Umumİ Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü maddesine göre Vali İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve koronavirüs bilim kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya koyuyor.

Kırşehir genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına karar verildi.

Karara uymayan kamu kuruluşlarına 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. - KIRŞEHİR