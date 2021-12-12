Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ankara'dan Kırşehir istikametine seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 06 P 8140 plakalı otomobil, Kaman ilçesi çevre yolunda aynı yönde ilerleyen E.E'nin kullandığı 06 TK 674 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 06 P 8140 plakalı araç devrildi, diğer otomobilin sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Sürücüsü belirlenemeyen 50 FP 886 plakalı otomobil de devrilen araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan 5 kişi, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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