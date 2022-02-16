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Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

16.02.2022 13:32
Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kırşehir'de sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözalatına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir'de sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözalatına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 720 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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