Son dakika haberleri | Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı

Son dakika haberi... KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in kadın muhtarı, köyde mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in kadın muhtarı, köyde mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı. Köylü, muhtara çalışmalarında destek oluyor.

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Kaman ilçesi Esentepe köyüne 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonrasında muhtar olarak seçilen Nimet Yollu, köyde yaşanılabilir bir alan oluşturmak için ilçe kaymakamlığı ve resmi kurumlarla bağlantı kurarak sorunların çözümleri için kolları sıvadı.


Yollu, köyünde en büyük eksikliğin su sorunu olduğunu ve İl Özel İdaresi ile yaptığı görüşmeler sonrasında sorunun çözümü noktasında girişimlere başladı. Kollektör sistemi ile su depolarının faaliyete geçtiğini belirten Nimet Yollu, "Depoların faaliyete geçmesi ile su sorunu ortadan kalktı. 24 saat su akıyor. Camimizde ısınma sorunu vardı. Biz de hemen camiye soba kurduk. Akar çeşme götürerek caminin eksik olan tavan bölgesini eşimle birlikte tamir ettik. Depolarımızın telleri yoktu. Demir direkler alarak bölgeye tel çektik. Mezarlıkta yeşil alan yoktu, bölgeye çam ağaçları diktirdim" dedi.


Köy bütçesine katkı sağlamak adına çam ağaçları arasına ceviz ağaçları da diken Yollu, "Çamların arasına ise köy bütçemizde paramız yok diye düşünüp ceviz ağaçları diktirdim. Mescit ve gasilhanemiz yok. İnşallah onlar da yakın zamanda olacak. Mezarlığı ziyarete gelenlerin abdest alabilmesi için mescit ve abdesthane yapılacak. En büyük beklentimiz ise köy konağı, bu konuda çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Taziyelerde ve yemek verileceği süre zarfında sorun oluyor" diye konuştu.


Okul binası harabeye döndü, koyunlar gölgelenmek için kullanıyor


İlim irfan yuvası olması gereken köy okulunda koyunların yatmasını içine sindiremediğini belirten Yollu, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Okulumuzun köy konağına dönüşmesi için resmi makamlara başvurduk. Mevcut olan okulda koyunlar barınıyor. İlim irfan yuvası olacak bir yerde koyunların yatmasına ben göz yumamıyorum. Eski okulun köy konağına dönüşmesini istiyorum. Bir kadın olarak muhtar olduğum zaman yapamazsın dediler. Seçimleri bir oyla kazanmama rağmen yeniden sayım istediler ve ben yine kazandım." - KIRŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırşehir'in kadın muhtarı; mescit, su ve okul ile ilgili yaşanan sorunlar için kolları sıvadı - Son Dakika

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