Son dakika haberleri! Kırşehir Valisi Akın'dan diş hastanesine ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kurumu ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve Hastane Başhekimi Dt. Müge Şebnem Şahin'den bilgi alarak, tedavi için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Amaçlarının vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Vali Akın, tedavi için başvuran vatandaşların hastaneden memnun olarak ayrılmasını önemsediklerini belirtti.

Vali Akın, kısa süre önce Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Şahin'e başarı diledi.

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