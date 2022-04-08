Son dakika haberleri! Kış uykusundan uyanan bozayıların görüntüsü fotokapan ve kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kış uykusundan uyanan bozayıların görüntüsü fotokapan ve kameralara yansıdı

08.04.2022 12:11
Son dakika haberleri! Kış uykusundan uyanan bozayıların görüntüsü fotokapan ve kameralara yansıdı

Son dakika haberlerine göre Kış uykusuna yattıkları Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle uyanan bozayılar, fotokapan, videokapan ve kameralarla kaydedildi.

Kış uykusuna yattıkları Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle uyanan bozayılar, fotokapan, videokapan ve kameralarla kaydedildi.

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, havaların ısınması ve baharın gelmesiyle sarıçam ormanlarındaki yuvalarında yattıkları kış uykusundan uyandı.

Bozayılar, 4 aylık kış uykusu sonrası yuvalarından çıkarak ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ve şehir çöplüğünde yiyecek aramaya başladı.

Sarıkamış ormanlarının sembolü olan bozayıların kış uykusundan uyanıp gezmeye başlaması fotokapan ve videokapanların yanı sıra kamerayla da görüntülendi.

Nisanda doğal yaşam alanlarından ayrılan bozayılar, yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki çöplüklerde de besleniyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ilkbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusundan uyanmaya başladığını söyledi.

Bozayıların kış uykusundan uyandıklarında uyuşuk olduğunu belirten Çoban, "Nasıl insan uykudan uyandığı zaman ayılması için belli bir süre geçmesi lazımsa bozayılar da aynen böyle. Uykudan uyanan bozayılar gün geçtikçe eski performanslarına dönüyor. Bu süreçte ayılara karşı yapmamız gereken bazı şeyler var. Bir bozayı görürsek uyuşuk ve gergin dönemde olduğunu hatırlayıp alanı terk etmeliyiz." dedi.

Çoban, vatandaşlardan da ormanlık alanda gezen veya beslenmek için ilçedeki çöplüğe gelen bozayılardan uzak durmalarını istedi.

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Sarıkamış, Türkiye, Kars, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kış uykusundan uyanan bozayıların görüntüsü fotokapan ve kameralara yansıdı - Son Dakika


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