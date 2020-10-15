Son dakika haberleri: Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak

15.10.2020 10:39
Son dakika haberleri: Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza...

Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, sosyal etkinlikler öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri tanımlayacak. Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenecek gezilerde kullanılacak araçlar, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yılını tamamlamamış olacak.

Yönetmeliğe, "kişisel veri" ile "kişisel verilerin işlenmesi" tanımları da eklendi. Buna göre, "kişisel veri", kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade edecek. "Kişisel verilerin işlenmesi" ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlatacak.

Kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulacak. Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak.

Değişiklikle Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine Dünya İlk Yardım Günü (eylül ayının 2. cumartesi), Mevlana Haftası (7-17 Aralık), Disleksi Haftası (ekimin ilk haftası), Dünya Disleksi Günü (ekim ayının ilk perşembe günü) ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası (haziranın ilk haftası) eklendi.

milli eğitim bakanlığı, Resmi Gazete, disleksi, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı         
11:21
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
İzmir'de aracını satmak isteyen 30 kişi aynı yöntemle kandırıldı! Önce yemek yediler, sonra senet imzaladılar İzmir'de aracını satmak isteyen 30 kişi aynı yöntemle kandırıldı! Önce yemek yediler, sonra senet imzaladılar         
10:06
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 12:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei