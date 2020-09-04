SAKARYA Kaynarca'da, koronavirüs kısıtlamaları öncesi yapılan düğünde, ilçeye özgü 'kaynana dili kesme' adeti yerine getirildi. Gelinin yakını, eline aldığı keserle kütüğü yonttu.

Kaynarca'da İrem Kara ve Sultan Selim Çakır'ın düğününde ilçeye özgün ilginç adet yerine getirildi. Gelinin bir yakını, eline aldığı keserle düğün salonunun ortasına getirdiği kütüğü yontarken, gelin ve damadın yakınlarına da "Kaynananın dilini ne kadar keseyim?" diye sordu. 'Kaynana dili kesme' ismi verilen bu adeti yerine getirenler, eğlenceli anlar geçirdi.