Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı

29.03.2021 10:16
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da gece saatlerinde jandarma ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerinde, kısıtlamayı ihlal ederek eniştesini ziyarete giden şahsa cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da gece saatlerinde jandarma ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerinde, kısıtlamayı ihlal ederek eniştesini ziyarete giden şahsa cezai işlem uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son günlerde Kastamonu'da il genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarının önüne geçebilmek için tedbirlerini arttırdı. Bir çok noktada denetimlerini sürdüren ekipler, durdukları bir otomobilde sürücü Hasan S.'nin sokağa çıkma izni olmadığını tespit etti. Kısıtlamasının olduğu saatte eniştesini ziyarete gittiğini söyleyen Hasan S.'ye jandarma ekipleri, kısıtlamaya uymamaktan ve yasak olmasına rağmen ev ziyareti yaptığı gerekçesiyle ceza yazdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte eniştesini ziyaret ettiğini belirten Hasan Sefer ise, "Enişteme gitmiştim. Saatin de bu kadar geç olduğunun farkına varamadım. Bana da cezai işlem uyguladılar" dedi.

Ayrıca ekipler, soğuk ve kar yağışına rağmen köylerde de sık sık devriye atarak vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyarıyor. Ayrıca ekipler, soğuk ve kar yağışına rağmen köylerde de sık sık devriye atarak vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyarıyor. Yasaklara uymayan kişiler hakkında da ceza yazıyor.

Jandarma ekiplerinin denetimine takılan ve Boyabat'tan geldiğini söyleyen Ercan İlerici, "Bu saatte Boyabat'tan geliyorum. Toptancılık yapıyorum. Yolda da jandarma ekiplerinin denetimine takıldık. Ekipler bizlerin sağlığı için uğraşıyor. Vakaların son günlerde artış yaptığı görülüyor. İşimiz gereği bizlerde dışarıya çıkıyoruz. Kendi sağlığımız, tedbir amaçlı evde durmamız daha faydalı. Jandarmanın her seferinde uygulamasına takılıyorum. Denetimlerin olması lazım, şart. Denetimler olmasa vakalar daha da artacak" diye konuştu. - KASTAMONU

Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı
Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı

Kastamonu, Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kısıtlama saatinde eniştesini ziyarete gidince ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika


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