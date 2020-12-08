Son dakika haberleri... Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı

08.12.2020 07:42
Son dakika haberleri... Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücü 1.4 promil alkollü çıkarken, "Polislerin ihtarını görmedim, görseydim devletimden kaçmazdım. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum" diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı ile Çatalan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları yol uygulamasında, 01 JR 1989 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü Poyraz G. ihtira uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri telsiz anonsuyla kaçan otomobili bildirmesi üzerine aracın gidiş güzergahına göre yol kapatıldı. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolu kesen devriye ekipleri kaçan otomobili yakaladı.

Yapılan incelemelerde sürücü Poyraz G. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşının sokağa çıkma izinlerinin olmadığı tespit edildi. Alkol muayenesi yapılan sürücü Poyraz G. 1.4 promil alkollü çıktı. Poyraz G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis, Poyraz G'ye dur ihtarına uymama, alkollü araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uyguladı.

"Polisleri görmedim, kısıtlamayı 00.00 biliyordum"

Basın mensuplarının kendisini görüntülediği fark eden Poyraz G., "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Her şeyin hayırlısı başkada diyecek bir şeyim yok" dedi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Otomobil, Çatalan, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı - Son Dakika


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