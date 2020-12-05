Son dakika haberleri... Kısıtlamada 20 bin liralık sigara çaldı, 2 gün sonra yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir büfeden 20 bin liralık sigara çalan şahıs, polis ekiplerince 2 gün sonra evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde E.K. Kaynaşlı'da bulunan bir büfeden 800 paket sigara çaldı. Sabah saatlerinde işyerini açtığında hırsızlığı fark eden dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Dükkanın yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın Ağa Mahallesi'nde ikamet eden E.K. olduğunu tespit etti.

Tespit sonrasında harekete geçen ekipler tarafından belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda E.K., gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada ise çalıntı sigaralar bulunamadı. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DÜZCE