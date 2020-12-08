Son dakika haber! - Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı - Son Dakika

Son dakika haber! - Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı
08.12.2020 11:12
Son dakika haberleri: - Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı Bursa'nın Karacabey ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştirilen görevlilere ateş açıp kaçtı.
- Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştirilen görevlilere ateş açıp kaçtı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat demeden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 Aralık Cuma günü kısıtlamanın başladığı saatlerde av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, 15 mühreyle kaçak avcılık yapan bir kişiyi tespit etti. Olay yerine giden ekiplere av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, bulunduğu bölgeden kaçtı.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kaçan şüpheliyi bulma çalışmaları devam ediyor.
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