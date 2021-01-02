Son dakika haberleri... Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler
02.01.2021 00:32
Son dakika haberi: Bursa'da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rastgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çektiOlay,merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi.
Bursa'da kısıtlamada evlerinin çatısına çıkarak meşale yakıp tüfek ile rastgele havaya ateş açan kişilerin bu görüntüleri büyük tepki çekti
Olay,merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, kısıtlamada bir araya gelen arkadaşlar evlerinin çatısına çıkıp meşale yaktılar. Daha sonra aralarından birisi tüfek ile havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı. - BURSA
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