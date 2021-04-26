Son dakika haberleri... Kısıtlamanın ardından caddelerde adeta insan seli yaşandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kısıtlamanın ardından caddelerde adeta insan seli yaşandı
26.04.2021 11:53
Son dakika haberi: Eskişehir'de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Eskişehir'de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yeni haftanın ilk gününde Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Merkezi bölgelerde bulunan cadde ve sokaklarda adeta insan seli yaşandı. Özellikle birçok banka şubesinin önünde yer alan sosyal mesafenin unutulduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı öncesi ortaya çıkan kalabalık görüntüler, kısıtlamaların gerekliliğinin bir kez daha gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR
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