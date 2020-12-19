Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

19.12.2020 17:40
Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada, System.String[]

Son dakika haberler... BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, bir apartmanın bahçesinde oyun oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların oyun oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada - Son Dakika


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