Son dakika haberleri | Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
19.12.2020 17:40
Son dakika haberler... BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, bir apartmanın bahçesinde oyun oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların oyun oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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