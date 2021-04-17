Son dakika haberleri! POLİSİ GÖRÜNCE BAHÇEYE SAKLANDILAR, 12 BİN 600 LİRA CEZA KESİLDİ - Son Dakika

DÜZCE'de gece polisi görünce kaçmaya çalışan 4 kişi bir binanın bahçesinde saklanırken yakalandı. 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Dün gece saatlerinde, Düzce Cedidiye Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimde bulunan polis ekipleri, 4 kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisler, kaçan kişilerin peşine düştü. 4 kişi bir binanın bahçesinde saklanırken bulundu. 4 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, ceza kesilmemesi için kaçtıkları belirlendi. 4 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.