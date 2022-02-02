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Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti

02.02.2022 17:38

Son dakika gelişmesine göre Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı Sahte alkolden öldüğü iddia edilen Bozkurt toprağa verildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti.

Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti

Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı

Sahte alkolden öldüğü iddia edilen Bozkurt toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti. Kişinin yakını ile hazırladığı içki ile hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Darsofa Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. Amcasının oğlu ile el yapımı alkol alan Tuncay Bozkurt isimli kişi uyuyakaldı. Ardından kişinin kanepeden düşmesi üzerine evde bulunan kız kardeşi M.B. isimli kadın şahsı kontrol ettiğinde nefes almadığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili olarak hayatın kaybeden kişinin el yapımı alkolden hayatını kaybettiği ileri sürülürken, cesedi kesin ölümünün belirlenmesi adli tıp kurumuna gönderildi. Tuncay Bozkurt'un engelli babasına baktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Tuncay Bozkurt'un cenazesi Darsofa Mahallesi'nde kılınan ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti

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Balıkesir, Bozkurt, Edremit, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hazırladığı sahte alkolden hayatını kaybetti - Son Dakika


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