Son dakika haberleri: Kızağı arabanın arkasına bağladı, çocuklar gibi eğlendi - Son Dakika

Kızağı arabanın arkasına bağladı, çocuklar gibi eğlendi

- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Serkan Alkan, otomobilin arkasına bağladıkları kızak ile karda kaymanın keyfini çıkardı.

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Serkan Alkan, otomobilin arkasına bağladıkları kızak ile karda kaymanın keyfini çıkardı.

Uzun zamandır kentte beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı çocuklar kadar yetişkinlerde sevinçle karşıladı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Serkan Alkan, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Alkan ilçede bulunan Eğriçimen yaylası yolunda otomobilin arkasına bağladıkları kızakla karda kaymanın keyfini çocuklar gibi yaşadı. Çocuklar gibi doyasıya eğlenen Alkan'ın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.