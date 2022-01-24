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KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

24.01.2022 13:01

BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı.

BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı kızakla kayan genç, yolun bitiminde ağaca çarptı, ardından da yamaçtan yuvarlandı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Ahirette görüşürüz kardeşim" dedi. Yanında bulunan kişiler ise güldü.

KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

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Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIZAKLA KAYARKEN AĞACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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