Son dakika haberi! Kızılay, 2 mobil mutfak aracını selzedelerin hizmetine sundu - Son Dakika

Türk Kızılay, 5 biner kişilik 2 mobil mutfak aracını selzedelerin hizmetine sundu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara sıcak yemek, su ve ikramlık dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 300 kişilik ekibin ve 45 aracıyla sel felaketinin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde mağdur vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılayın 5 biner kişilik 2 mobil mutfak aracını da selzedelerin hizmetine sunduğu aktarıldı.

Üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya, su ve içecek yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılayın çalışmalarını Genel Başkan Kerem Kınık'ın ve Genel Müdür İbrahim Altan'ın yerinden koordine ettiği belirtildi.

"Selden etkilenen bölgelere yoğun bir bağış ve yardım geliyor"

Açıklamada, selin en fazla etkilediği Kastamonu Bozkurt'ta çalışmaları inceleyen Kınık'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Kınık, selden etkilenen il ve ilçelerde mobil aşevleri kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kumanyalarımızı etkilenen vatandaşlarımıza ve çalışan uzmanlara yönlendiriyoruz. Diğer taraftan tahliyeler gerçekleştirildi. Etkilenen vatandaşlarımızı, Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarına, otellere ve kamu misafirhanelerine aldık. Oralarda da beslenme hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Büyük bir travma olduğu için, özellikle çocuklar çok etkilendiği için Aile Bakanlığımızın ekipleri ile beraber psikososyal ekiplerimiz de sahada vatandaşlarımıza bu anlamda da destek veriyor. Diğer taraftan etkilenen bölgelere yoğun bir bağış ve yardım da geliyor. Bu çok güzel bir dayanışma. Bunun koordinasyonu noktasında ciddi çalışıyoruz. Sahada depolar oluşturduk, bunların tasniflerini gerçekleştiriyoruz. Bölgelerde altyapı tamamen çöktüğü için içme suyu şebekeleri, telekomünasyon, elektrik gibi altyapı sistemleri çalışmıyor. Dolayısıyla kullanma ve içme için temiz su tedariki gerekiyor. Bu noktada tırlarımızla sürekli su tedariki yapıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu gibi deposu olan yerlere de tankerlerle su taşıyoruz."

"72 saat arama ve kurtarmaya odaklanacağız"

Kınık, yakınları aranırken bekleyen vatandaşların desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Onları destekliyoruz. Biz 72 saat arama ve kurtarmaya odaklanacağız. Akabinde tekrar toparlanma, iyileştirme ve afetin bir gün öncesine dönmek için devletimizin vereceği desteğe milletimizle beraber dayanışarak biz de omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgede riskin devam ettiğini belirten Kınık, "72 saat çok çok önemli. Bu süre zarfında özellikle bölgeye yardıma gelmeye çalışan vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının kesinlikle AFAD ile koordine olması gerekiyor. Çünkü özellikle ilçeler arasındaki yollarda ciddi riskler, heyelan riskleri, çökme riskleri var. Yollarda özellikle vadilerin geçiş noktalarında asfalt yukarıdan sağlıklı gibi görünse de altı tamamen bölünmüş durumda. Dolayısıyla yollarda uyarıcı levhalar da olsa burada karanlık noktalarda elektriğin de olmadığı düşünüldüğünde ciddi riskler var. Burada vatandaşların özellikle işi olmayanların bu bölgede bulunmaması gerekiyor. Bölgenin boşaltılması gerekiyor." uyarısında bulundu.