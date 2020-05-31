Son dakika haberleri... Kızılay'dan Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman ve Kızılay temsilcisi Musa Pektaş Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.



Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ziyarette Çöl'e ilçede kendilerine gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür edildi.

Özellikle ilçede yapılan kan bağışlarının her zaman yüksek boyutlarda olduğunun altını çizen Dr. Kubilay Akman, vatandaşlara teşekkür etti.



Çöl, Kızılay'a kan bağışı konusunda vatandaşların gösterdiği hassasiyetinin altını çizerek ilerleyen zaman dilimlerinde de kendilerine her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.