Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'a maç öncesi kaza şoku

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'un takım otobüsü, bugün İstanbul'da oynanan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi kaza geçirdi. Kafileyi taşıyan otobüs bir otomobille çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Sarı-kırmızılı kafile, gruptaki 8'inci haftada Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maç için takım otobüsüyle İstanbul'a hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüs, Silivri Stadı yolu üzerinde şerit ihlali yapan bir otomobille çarpıştı. Sarı-kırmızılı ekipte oyuncular kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasar oluşan otomobili sürücüsü de kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza şoku yaşayan ardından Silivri Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelen Kızılcabölük, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Umut Aydın kaydetti.