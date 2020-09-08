TFF 3. Lig takımlarından Kızılcabölükspor, iç transferde sözleşmesi biten forvet arkası Mustafa Altun'la 1 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde Denizlispor altyapısından 20 yaşındaki sol bek Murathan Sütcü'ye 1 yıllık imza attırdı. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa, "Kısa süreli bir ayrılık oldu. Burası benim ikinci memleketim. Evime döndüğüm için sevinçliyim" diye konuştu.

Kızılcabölükspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Murathan, "Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlayacağım" dedi.