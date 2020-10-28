Son dakika haberleri | Kızılcabölükspor'da koronavirüs şoku - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kızılcabölükspor'da koronavirüs şoku

28.10.2020 12:31
Son dakika haberleri | Kızılcabölükspor'da koronavirüs şoku, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kızılcabölükspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı öncesi koronavirüs testine girdi. Test sonucunda 7 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Koronavirüs olan futbolcular, evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran, "Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan koronavirüs test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi.


KIZILCABÖLÜKSPOR, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Kızılcabölükspor'da koronavirüs şoku - Son Dakika Spor

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