Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor Kıvanç'la uzattı

Misli.com 3'üncü Lig takımlarından Kızılcabölükspor iç transferde kanat oyuncusu Kıvanç Salihoğlu ile yeniden anlaştı. Geçen sezon 17 maçta 2 gol, 7 asistle oynayan Kıvanç, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Burası benim evim. Osman Başkanım ne derse biz her koşulda hazırız. Yeniden Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Yeni sezonda elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye konuştu.