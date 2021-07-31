Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi

31.07.2021 11:38
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin TFF 3. Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Denizli'nin TFF 3. Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Teknik Sorumlu Hasan Şermet yönetiminde yapılan antrenmanda Isınma, interval koşu- dar alan kaleli oyun çalışmaları yapıldı. Yaklaşık iki saat süren antrenmanı Kulüp Başkanı Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Hazırlık süreci, takımın kadro durumu ve hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı takımın Teknik Sorumlusu Hasan Şermet, üç senenin ardından tekrar Kızılcabölükspor'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek; "Tabi bildiğim bir camia Burada yedi senenin üzerinde bir emeğimiz var. Bunun sonrasında ayrılığımız oldu. Bu bence iki taraf içinde iyi oldu. Biz gidip dışarıları gördük. Orada nasıl oluyor nasıl gidiyor bunları gördük, yeni insanlar tanıdık. Kulüp yeni hocalarla çalıştı. Bence bu durum iki taraf için de iyi oldu. Şimdi tekrar birlikteyiz. İnşallah her şey güzel olur tabi. İyi şeyler yapma adına biz buradayız. Çünkü bu güne kadar gittiğimiz her yerde daha fazla olumlu şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ekibimle beraber, güzel işler yapmaya devam ederiz. Tek amacımız bu" dedi.

"Göze hoş gelen bir futbol oynayacağız"

Takımın yeni sezon hedeflerine değinen Şermet, "Yeni sezonda göze hoş gelen, iyi futbol oynayan, oynarken zevk alan seyredenlere zevk veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Hepimizin isteği bu. Tabi bunun ne kadarını yaparız. Bunun çalışmaları içerisinde olacağız. Bunu sahaya ne kadar yansıtırız. Bunu zaman gösterecek. Ancak hedefimiz bu. İyi futbol oynayarak iyi mücadele ederek iyi bir yerlere gelmek amacındayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geleceği de görüyor! 2016'da, 11:52 Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 11:39 Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi 11:27 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi 11:19 Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı 10:19 Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti 09:41 Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi 09:35 Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak         
12:08
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim         
11:49
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı         
11:20
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak         
09:36
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız         
07:26
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 12:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement