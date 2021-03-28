Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kızılcahamam'da ahşap ev alev alev yandı
28.03.2021 00:53
Son dakika habere göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Doğanözü Mahallesinde, öğle saatlerinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
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