Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

14.04.2022 11:44
Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika haberi... Kızılcahamam Kaymakamlığınca şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

Kızılcahamam Kaymakamlığınca şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

İftar programına, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Milletvekili İşler, yaptığı konuşmada, "Kaymakamımız Can Aksoy, Belediye Başkanımız Süleyman Acar ile birlikte aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Kendilerine saygı ve minnetlerimi sunuyorum." dedi.

Kaymakam Aksoy ise iftara katılan aileler ve gazilere teşekkür ederek, "Şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin ruhları şad olsun. Allah Devletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Başkan Acar da vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerle bir arada olmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizler bizim en kıymetli değerlerimizsiniz. Bu cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

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Kızılcahamam, Ankara, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kızılcahamam'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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