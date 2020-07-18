Son dakika haberleri... Kızıltan: "Vergi ve sicil affı ile ekonominin önü açılabilir" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kızıltan: "Vergi ve sicil affı ile ekonominin önü açılabilir"

Son dakika ekonomi haberi: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, KOBİ'leri korumanın ülke ekonomisini ve sosyal huzuru koruma anlamına geleceğini belirterek, bu anlamda firmaların vergi ve kredi borçlarının ciddi boyutlarda biriktiğini, yeni bir vergi ve sicil affı çıkarılmasıyla ekonominin...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, KOBİ'leri korumanın ülke ekonomisini ve sosyal huzuru koruma anlamına geleceğini belirterek, bu anlamda firmaların vergi ve kredi borçlarının ciddi boyutlarda biriktiğini, yeni bir vergi ve sicil affı çıkarılmasıyla ekonominin önünün açılabileceğini söyledi.

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Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafın takipteki kredilerinin yapılandırılacağına yönelik açıklamalarının ardından TOBB üyesi firmalar için de yeni bir yapılandırma formülü beklediklerini ifade ederek, kamunun iş dünyasına borçlarını ödemesi için fırsat oluşturması gerektiğini vurguladı.


"KOBİ'leri korumak hem ekonomiyi hem de sosyal huzuru korumaktır"


Türkiye ekonomisinin, pandemi sürecinden çok daha önce başlayan bir ekonomik sorunla karşı karşıya kaldığını savunan Kızıltan, "Pandemi sadece bu sorunların daha da keskinleşmesine ve zirve yapmasına neden olmuştur. Pandemi süreciyle başlayan küresel daralma ve ihracat kayıpları, turizm kayıpları ve yurt içindeki ekonomik hareketliliğin birkaç sektör dışında neredeyse tamamen durması, bunlar zaten son birkaç yıldır yaşanan ekonomik sorunlarımızı daha da kronik hale getirdi. Kepenk açamayan esnaf, üretmeyen ve ihracat yapamayan firmalar vergilerini, kredilerini ve birçok ödemelerini yapamaz duruma geldi. Pandemi ilanı sonrası alınan kamu tedbirleri nefes aldırsa da ertelenen borçların ödeme vakti geldi çattı ve iş dünyası bırakın kazanmayı, kayıpları bile telafi edemeden bir ödeme stresine girdi" dedi. Bunun yanında sicil sorunları nedeniyle kredi almakta zorluk çeken firmaların ayakta duracak krediye de ulaşamaz durumda olduğunu öne süren Kızıltan, şöyle devam etti; "Esnaf için bir hazırlık yapılıyor, bazı erteleme ve aflar söz konusu. Bu nedenle henüz tam anlamıyla işine dönemeyen iş dünyası için, Türkiye Odalar Borsalar Birliği üyesi firmalar için de kredi, muhtasar, vergi gibi ödemelerin faizsiz şekilde 2021 yılı içerisinde yapılandırılacak şekilde düzenlenme yapılması ve sicil affının çıkartılması hayati bir konudur. Sonunda istihdamı da ilgilendiren ciddi bir sosyal sorunun olduğu unutulmamalıdır. İş dünyası öz kaynaklarını ciddi şekilde kullanarak istihdamı korumuş ve büyük bir fedakarlık yapmıştır. Bu anlamda KOBİ'leri korumak hem ülke ekonomisini korumak hem de sosyal huzuru korumaktır. Vergi borcunda ciddi birikme var ve süreç uzadıkça bu hem firmalar için hem de kamu için içinden daha da çıkılmaz hale gelecek. En kısa zamanda çıkarılacak yeni bir vergi ve sicil affı ile öncelikli olarak ekonominin önü açılacaktır. Kamu, bu borçların ödenmesi için fırsat oluşturmalıdır."


"Mersin, vergi tahsilatında Türkiye 5'incisi"


Türkiye'de tahsilat/tahakkuk oranının 2020 yılında ciddi şekilde tahribata uğradığını savunan Kızıltan, "Bu tahribatı engellemenin yolu iş dünyasının uğradığı tahribatı engellemek, iş dünyasının önünü açmaktır. Özellikle Mersin iş dünyası olarak şunu gururla ifade etmek isterim; Mersin 2020 yılı vergi tahakkuk/ tahsilat oranında Türkiye 7'incisi, ama tahsilat miktarıyla Türkiye 5'inci olarak ülkesine katkı vermeye devam etmiştir. Eğer verdiğin vergi ekonomik büyüklükte bir kriterse, bu anlamda Mersin, Türkiye'nin en büyük 5'inci ekonomisidir. Mersin her zaman kamu yatırımları olarak aldığından fazlasını devletine ve milletine veren olmuştur ve bundan gurur duymaktadır. Bu anlamda Mersin iş dünyasının büyük küçük her bir firmasını, girişimcisini kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kızıltan: 'Vergi ve sicil affı ile ekonominin önü açılabilir' - Son Dakika Ekonomi
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